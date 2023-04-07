Уроженец РФ организовал в Киеве наркотрафик: полиция изъяла веществ на 4 млн грн

Апрель, 07 в 12:51

40-летний уроженец России, а ныне житель Киева, организовал незаконный сбыт наркотиков через Telegram-каналы.

Как сообщили в полиции Киевской области, на момент задержания мужчина уже приготовил 15 оптовых посылок, содержащих наркотики и психотропные вещества, которые злоумышленник планировал отправить клиентам.

Во время проведения обыска по временному месту жительства фигуранта, полицейские обнаружили и изъяли около 200 г метадона, 100 г кокаина, 700 г амфетамина, 300 г соли альфа PVP, 3,5 кг элитных шишек каннабиса, всего восемь наименований наркотиков и психотропов.

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Кроме этого, изъято более $16 500 и €1 400, полученных в результате преступной деятельности наркоторговца.

Наркотики драгдилер сбывал в столице, Киевской области, и на территории Украины. Полицейские уже установили девять клиентов-пособников из разных областей, которые получали запрещенные посылки для дальнейшего использования и сбыта. Им грозит уголовная ответственность.

В полиции сообщили, что стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам черного рынка составляет более 4 млн грн.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Меру пресечения изберет суд. По факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.307 УК Украины.

Максимальный срок наказания — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители устанавливают других фигурантов данной преступной деятельности.

Фото: Андрей Небытов