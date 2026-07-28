Администрация президента США Дональда Трампа не планирует использовать все $400 млн, выделенные Конгрессом на помощь Украине, до конца текущего финансового года.

Согласно плану Пентагона, окончательная передача средств может быть завершена только к 30 сентября 2029 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Когда Украина получит $400 млн помощи от США

По информации агентства, в мае Министерство обороны США направило членам Конгресса письмо с графиком использования средств. Однако спустя два месяца после этого значительная часть финансирования до сих пор не была ни выделена, ни закреплена контрактами.

Как сообщили источники, в документе указано, что средства должны быть направлены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября. В то же время полное выполнение программы помощи запланировано только до 30 сентября 2029 года.

Агентство обращает внимание, что второй президентский срок Дональда Трампа заканчивается 20 января 2029 года. Таким образом, если нынешний график не изменится, Украина может получить последнюю часть помощи уже после завершения его каденции.

В Конгрессе критикуют темпы передачи помощи

По данным Reuters, часть американских законодателей недовольна предложенным графиком. В Конгрессе считают, что Пентагон слишком медленно использует средства, выделенные на поддержку Украины, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну.

До этого сенатор-республиканец Митч Макконнелл публично обвинил Министерство обороны США в затягивании передачи военной помощи Киеву.

После волны критики глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что оборонное ведомство официально разблокировало пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Напомним, в начале июня государственный секретарь США Марко Рубио сообщал, что в США завершают согласование $400 млн помощи Украине.

11 июня 2026 года Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал оборонный законопроект, предусматривающий продолжение оказания помощи Украине в сфере безопасности.

Документ также предлагает увеличить финансирование Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до $750 млн.

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