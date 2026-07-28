Атака на Сумы: РФ сбросила КАБы на дома, среди пострадавших — трое детей
- Российские войска ночью 28 июля атаковали Сумы КАБами, в результате чего пострадали трое детей и трое взрослых.
- Среди пострадавших детей – 6-летний, 3-летний и 10-летний ребенок.
- В результате удара уничтожены и повреждены 12 частных домов, три дома разрушены, к счастью, погибших нет.
Россия атаковала Сумы, в результате чего пострадали люди, среди них — дети.
Атака на Сумы 28 июля: что известно
Как сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, трое детей и трое взрослых пострадали в Сумах в результате ночного удара КАБами.
По словам начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, пострадавшим детям – 6, 3, 10 лет. В больнице еще обследуют 10-летнего мальчика. Предварительно, у него несложные повреждения.
Две пострадавшие женщины 38 и 39 лет получили несложные травмы, лечатся амбулаторно, ранения получил и 71-летний мужчина, его состояние удовлетворительное.
Они получили необходимую помощь без госпитализации.
Отмечается, что в результате удара российских авиабомб уничтожены и повреждены 12 частных домов, 3 дома разрушены.
С ночи продолжалась спасательная операция.
– Чудом обошлось без погибших. Враг сознательно ударил по жилому сектору. То, что осталось от жилищ людей после российского удара – на фото, — говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Григоров