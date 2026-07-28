В ночь на 28 июля российские войска атаковали Сумы корректируемыми авиабомбами, а Запорожскую и Днепропетровскую области — авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Кроме того, утром оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутный автобус в Херсоне.

В то же время российские власти заявили об атаке беспилотников на Москву и временных ограничениях в работе трех аэропортов.

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Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где планирует встречи с Дональдом Трампом, его командой и американскими сенаторами. Главными темами переговоров должны стать усиление украинской противовоздушной обороны и новые санкции против России.

Об этих и других событиях ночи и утра 28 июля — читайте дальше.

Атака КАБами на Сумы

В ночь на 28 июля российские войска нанесли удары корректируемыми авиабомбами по Сумам.

В результате атаки пострадали шесть человек — трое детей и трое взрослых. В больнице продолжают обследовать 10-летнего мальчика. По предварительным данным, его травмы нетяжелые.

Остальным пострадавшим медики оказали помощь без госпитализации.

После попаданий разрушены три и повреждены ориентировочно 12 частных жилых домов. Спасательная операция продолжалась с ночи. Погибших, по предварительной информации, нет.

Удары по Запорожью и области

Российские войска атаковали жилой район Запорожья. Всего за последние сутки в результате ударов по городу и Запорожскому району пострадали 14 человек, среди которых трое детей.

За сутки оккупанты нанесли 1 107 ударов по 49 населенным пунктам области.

Российская авиация нанесла 16 ударов по Запорожью и ряду общин. Еще 824 атаки были нанесены беспилотниками разных типов, в основном FPV-дронами.

Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня и 263 артиллерийских удара.

В областную администрацию поступило 161 сообщение о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Томаковская и Покровская общины. Повреждены аграрное предприятие, автозаправочная станция и магазин.

Пострадал 59-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

В Покровской общине Синельниковского района и Вербковской общине Павлоградского района возникли пожары.

В Каменском районе под удар попала Верхивцевская община, где поврежден объект инфраструктуры.

Нападение на маршрутку в Херсоне

Около 06:10 28 июля российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона.

В результате взрыва пострадала 62-летняя женщина, которая проходила мимо. Она получила взрывную травму и осколочное ранение плеча.

Медики оказали ей помощь на месте.

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали. В автобусе выбито лобовое стекло.

Удары по Черниговской области

Российские войска в течение суток атаковали населенные пункты и объекты критической инфраструктуры Черниговской области.

Вечером 27 июля российский дрон типа Гербера попал в автозаправочную станцию в поселке Холмы. В результате атаки объект был разрушен.

Ранение получил 21-летний местный житель. Его госпитализировали.

Ночью еще один дрон взорвался на территории аграрного предприятия в Корюковке. После удара возник пожар, который спасатели быстро потушили.

Также за сутки российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры области. Информация о последствиях этих ударов уточняется.

Атака дронов на Москву

В ночь на 28 июля российские власти заявили об атаке на Москву.

По словам мэра города Сергея Собянина, с 20:30 27 июля до 06:30 28 июля в направлении Московской области летело более 390 беспилотников. Большинство из них якобы нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах. 81 БпЛА, убеждает Собянин, был уничтожен на подлете в Москву.

Из-за атаки во временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

В российских пабликах распространяли видео пролета дронов и задымления в Московской области.

Среди возможных целей называли регенераторный завод в Чехове, который занимается переработкой шин и производством резиновой продукции, а также склады Wildberries в селе Коледино. Официального подтверждения попаданий нет.

Зеленский прибыл в США

Президент Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где планирует провести встречи с Дональдом Трампом, представителями его команды и другими американскими партнерами.

Главным приоритетом переговоров президент назвал усиление украинской противовоздушной обороны, в частности защиты от баллистических ракет.

Зеленский также примет участие в церемонии памяти американского сенатора Линдси Грэма.

По словам главы государства, во время визита будут обсуждать стратегическое сотрудничество с США, поддержку обороноспособности Украины и возможные шаги для приближения мира.

Позже стало известно, что всех 100 членов Сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии.

Переговоры запланированы на вечер 28 июля по местному времени.

Одной из главных тем должен стать законопроект об ужесточении санкций против России и стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Документ, подготовленный Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, предусматривает возможность введения высоких пошлин против стран, импортирующих российскую нефть, газ и уран.

Также состоится встреча Зеленского с Дональдом Трампом.

Задержание подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве

Польские правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в жестоком нападении на украинскую пару во Вроцлаве.

Одного из фигурантов задержали бойцы контртеррористического подразделения, когда он пытался покинуть город. Третьего подозреваемого продолжают разыскивать.

По предварительной информации, нападавшие услышали, что молодые люди разговаривают на украинском, после чего напали на них возле магазина.

Пострадавшая девушка получила серьезные травмы шеи, ей наложили швы. У нее и ее парня также подозревают сотрясение мозга.

Министерство иностранных дел Украины ожидает объективного расследования и наказания виновных.

Мужчина с ножом на митинге во Львове

Во Львове правоохранители установили личность мужчины, которого задержали с ножом во время акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Им оказался 32-летний житель Новояворовска.

По предварительной информации, мужчина в балаклаве достал нож и начал двигаться в сторону спикеров митинга. Участники акции задержали его и передали полиции.

Правоохранители изъяли нож. Известно, что у задержанного есть проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас решается вопрос о его помещении в специализированное учреждение.

Взрыв машины в Одессе

Утром 28 июля во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия в Одессе взорвалась машина.

По предварительным данным полиции, 49-летний водитель завел кроссовер и тронулся с места, после чего машина взорвалась.

Мужчина получил ранения. Медики осмотрели его на месте, информации о госпитализации пока нет.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители выясняют причины взрыва и все обстоятельства инцидента. После завершения первоочередных следственных действий событию дадут правовую квалификацию.

По информации источников РБК-Украина, взорвавшийся автомобиль принадлежит военному.

Стрельба на Буковине

Утром 28 июля в селе Ижовцы Черновицкого района вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским во время проведения следственных действий.

По данным полиции, правоохранители приехали в дом 54-летнего местного жителя в рамках уголовного дела о незаконном обращении с оружием. Во время процессуальных действий мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону полицейских, после чего сбежал в лес.

В результате перестрелки ранения получили двое правоохранителей. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Черновицкой области начали специальную полицейскую операцию. К поискам привлекли дополнительные силы и средства.

Правоохранители разыскивают 54-летнего жителя села Иживцы Валерия Миглея и просят граждан не приближаться к нему, ведь он может быть вооружен и представлять опасность. Всех, у кого есть информация о его местонахождении, просят немедленно позвонить по номеру 102.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 616-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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