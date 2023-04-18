В Киевской области после Пасхи произошло 15 ДТП – полиция
За сутки на дорогах Киевской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий.
В четырех авариях пострадали люди.
Четыре человека травмированы и двое погибли в Фастовском и Вышгородском районах.
29 человек управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь самих водителей и всех, кто рядом с ними.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко