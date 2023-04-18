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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киевской области после Пасхи произошло 15 ДТП – полиция

ДТП

За сутки на дорогах Киевской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий.

В четырех авариях пострадали люди.

Четыре человека травмированы и двое погибли в Фастовском и Вышгородском районах.

29 человек управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит здоровье и жизнь самих водителей и всех, кто рядом с ними.

ДТП
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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