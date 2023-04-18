На Київщині після Великодня сталось 15 ДТП – поліція області

Упродовж доби на дорогах Київської області сталось 15 дорожньо-транспортних пригод.

У чотирьох аваріях постраждали люди.

Чотири особи травмовано та дві загинули в Фастівському та Вишгородському районах.

29 осіб керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.

Начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки від цього залежить здоров’я та життя й самих кермувальників, і всіх, хто поряд із ними.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.