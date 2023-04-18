На Київщині після Великодня сталось 15 ДТП – поліція області
Упродовж доби на дорогах Київської області сталось 15 дорожньо-транспортних пригод.
У чотирьох аваріях постраждали люди.
Чотири особи травмовано та дві загинули в Фастівському та Вишгородському районах.
29 осіб керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.
Начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки від цього залежить здоров’я та життя й самих кермувальників, і всіх, хто поряд із ними.
Джерело: Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко