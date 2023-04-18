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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Київщині після Великодня сталось 15 ДТП – поліція області

ДТП у Київській області 17 квітня 2023

Упродовж доби на дорогах Київської області сталось 15 дорожньо-транспортних пригод.

У чотирьох аваріях постраждали люди.

Чотири особи травмовано та дві загинули в Фастівському та Вишгородському районах.

29 осіб керували автомобілями в стані алкогольного сп’яніння.

Начальник Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, оскільки від цього залежить здоров’я та життя й самих кермувальників, і всіх, хто поряд із ними.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

аварії на дорогах, ДТП, Київська область
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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