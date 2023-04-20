Загадочная смерть двух украинцев в Польше: их тела нашли в одном из домов
В городе Лодзь (Польша) еще во вторник полиция обнаружила в одном из домов тела двух молодых граждан Украины — женщины и мужчины. Следователи не исключают причастности к их смерти третьих лиц, пишут польские СМИ.
Работодатель украинцев сообщил в экстренные службы о том, что они не появлялись на работе с пятницы. Поэтому пожарным пришлось взламывать дверь квартиры на третьем этаже.
Тела были уже в состоянии сильного разложения. В квартире не обнаружили угарного газа, хотя в одной из комнат работал газовый обогреватель.
В местной полиции говорят, что уже опросили свидетелей, однако причина смерти украинцев до сих пор неизвестна, поскольку надо дождаться результатов вскрытия.
Расследованием занимается Лодзько-Срудмеская окружная прокуратура.
Недавно в польском городе Легница неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок, одна из них погибла.
По данным полиции, злоумышленник, вероятно, зашел в здание с целью ограбления.
Источник: Wprost