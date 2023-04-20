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Валентина Летяк, редактор ленты

Загадочная смерть двух украинцев в Польше: их тела нашли в одном из домов

поліція Польща
Фото: Pixabay

В городе Лодзь (Польша) еще во вторник полиция обнаружила в одном из домов тела двух молодых граждан Украины — женщины и мужчины. Следователи не исключают причастности к их смерти третьих лиц, пишут польские СМИ.

Работодатель украинцев сообщил в экстренные службы о том, что они не появлялись на работе с пятницы. Поэтому пожарным пришлось взламывать дверь квартиры на третьем этаже.

Тела были уже в состоянии сильного разложения. В квартире не обнаружили угарного газа, хотя в одной из комнат работал газовый обогреватель.

В местной полиции говорят, что уже опросили свидетелей, однако причина смерти украинцев до сих пор неизвестна, поскольку надо дождаться результатов вскрытия.

Расследованием занимается Лодзько-Срудмеская окружная прокуратура.

Недавно в польском городе Легница неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок, одна из них погибла.

По данным полиции, злоумышленник, вероятно, зашел в здание с целью ограбления.

Источник: Wprost

Беженцы, Полиция, Польша, Смерть, Украина-Польша
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