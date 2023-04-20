Загадкова смерть двох українців у Польщі: їхні тіла знайшли в одному з будинків

У місті Лодзь (Польща) ще у вівторок поліція виявила в одному з будинків тіла двох молодих громадян України – жінки і чоловіка. Слідчі не виключають причетності до їхньої смерті третіх осіб, пишуть польські ЗМІ.

Роботодавець українців повідомив екстрені служби про те, що вони не з’являлися на роботі з п’ятниці. Тому пожежникам довелося зламувати двері квартири на третьому поверсі.

Тіла були вже в стані сильного розкладання. У квартирі не виявили чадного газу, хоча в одній із кімнат працював газовий обігрівач.

У місцевій поліції кажуть, що вже опитали свідків, проте причина смерті українців досі невідома, оскільки треба дочекатися результатів розтину.

Розслідуванням займається Лодзько-Срудмеська окружна прокуратура.

Нещодавно у польському місті Легниця невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок, одна з них загинула.

За даними поліції, зловмисник, ймовірно, зайшов до будівлі з метою пограбування.

Джерело: Wprost

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