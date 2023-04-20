Загадкова смерть двох українців у Польщі: їхні тіла знайшли в одному з будинків
У місті Лодзь (Польща) ще у вівторок поліція виявила в одному з будинків тіла двох молодих громадян України – жінки і чоловіка. Слідчі не виключають причетності до їхньої смерті третіх осіб, пишуть польські ЗМІ.
Роботодавець українців повідомив екстрені служби про те, що вони не з’являлися на роботі з п’ятниці. Тому пожежникам довелося зламувати двері квартири на третьому поверсі.
Тіла були вже в стані сильного розкладання. У квартирі не виявили чадного газу, хоча в одній із кімнат працював газовий обігрівач.
У місцевій поліції кажуть, що вже опитали свідків, проте причина смерті українців досі невідома, оскільки треба дочекатися результатів розтину.
Розслідуванням займається Лодзько-Срудмеська окружна прокуратура.
Нещодавно у польському місті Легниця невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок, одна з них загинула.
За даними поліції, зловмисник, ймовірно, зайшов до будівлі з метою пограбування.
Джерело: Wprost