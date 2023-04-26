Месячный оборот до 70 млн грн: ГБР разоблачило крупную банду наркоторговцев

Во время масштабной спецоперации сотрудники ГБР задержали организатора группировки наркоторговцев, которые изготавливали и сбывали психотропные вещества оптовыми партиями, трех членов банды и одного из крупнейших оптовых покупателей.

По данным следствия, злоумышленники имели нарколаборатории на территории нескольких областей, ежемесячно сбывали до 250 тыс. доз на почти 70 млн грн.

В ГБР говорят, что наркодельцы особенно активизировались в последние месяцы, в частности в прифронтовых районах, где пытались проникнуть в среду военных и подорвать боеготовность наших подразделений.

Для легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине.

Работники Бюро провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях, по результатам которых изъяли более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, оборудование, более $60 тыс. и другие вещественные доказательства.

Участникам банды объявлено подозрение в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины – в целом по семи статьям УКУ (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Оптовому покупателю и реализатору сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

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