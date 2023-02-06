Февраль, 06 в 11:51

В Украине удалось разоблачить мощную межрегиональную банду торговцев наркотиками с миллионным оборотом. Во время спецоперации был изъят “товар” более чем на 10 млн грн.

Масштабная спецоперация была проведена работниками Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией.

Как отметили в ГБР, за распространением наркотиков и психотропов на территории Украины могут стоять российские спецслужбы.

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– По некоторым признакам, за этим криминальным бизнесом, в том числе и в прифронтовых регионах, стоят спецслужбы РФ, пытающиеся таким образом подорвать обороноспособность страны. Поэтому разоблачение, блокирование и ликвидация наркосиндикатов – одно из приоритетных направлений работы Бюро, — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники поставили сбыт наркотиков на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах Украины. Они также активно искали покупателей на прифронтовых территориях.

Продажа наркотиков происходила круглосуточно с помощью Telegram-ботов. Заказать их можно было всего за несколько кликов.

Клиенты выбирали нужный населенный пункт, вид наркотика, платили деньги, после чего получали почтовое отправление. Оплатить “товар” можно было в гривне и криптовалюте, например, в биткоинах. Для этого злоумышленники использовали специальные платежные системы.

– Наркоторговцы создали для своего “бизнеса” даже собственную “торговую марку”, которую изображали на рекламе, — подчеркнули в ГБР.

В ходе спецоперации правоохранители провели 15 обысков в трех областях. Они изъяли около 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества. Их стоимость на черном рынке составляет не менее 10 млн грн.

Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн / 10 фотографий

В общей сложности задержаны 5 человек, входивших в межрегиональную банду. Их подозревают в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Суд отправил задержанных под стражу без права на залог. Планируется арест имущества фигурантов дела (автомобилей, домов) и оглашение подозрения другим участникам банды.

Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн / 6 фотографий

Еще одну группу наркоторговцев ГБР и Нацполиция разоблачили в Харькове. Там несколько местных жителей сбывали сильнодействующие и тяжелые наркотики (в том числе амфетамин, метадон) в прифронтовых районах и в самом городе.

Злоумышленники передавали наркотики клиентам из рук в руки или через почтовые отправления. Свертки с наркотическими веществами они маскировали чаем.

Во время обысков правоохранители обнаружили наркотики более чем на 100 тыс. грн. Одного из фигурантов задержали и сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). По этой же статье подозрение получил еще один наркоторговец.

Правоохранители устанавливают других соучастников преступления.

За совершенное всем фигурантам дел о наркоторговле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 с конфискацией имущества.