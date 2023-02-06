Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн
В Украине удалось разоблачить мощную межрегиональную банду торговцев наркотиками с миллионным оборотом. Во время спецоперации был изъят “товар” более чем на 10 млн грн.
Масштабная спецоперация была проведена работниками Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией.
Как отметили в ГБР, за распространением наркотиков и психотропов на территории Украины могут стоять российские спецслужбы.
– По некоторым признакам, за этим криминальным бизнесом, в том числе и в прифронтовых регионах, стоят спецслужбы РФ, пытающиеся таким образом подорвать обороноспособность страны. Поэтому разоблачение, блокирование и ликвидация наркосиндикатов – одно из приоритетных направлений работы Бюро, — говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники поставили сбыт наркотиков на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах Украины. Они также активно искали покупателей на прифронтовых территориях.
Продажа наркотиков происходила круглосуточно с помощью Telegram-ботов. Заказать их можно было всего за несколько кликов.
Клиенты выбирали нужный населенный пункт, вид наркотика, платили деньги, после чего получали почтовое отправление. Оплатить “товар” можно было в гривне и криптовалюте, например, в биткоинах. Для этого злоумышленники использовали специальные платежные системы.
– Наркоторговцы создали для своего “бизнеса” даже собственную “торговую марку”, которую изображали на рекламе, — подчеркнули в ГБР.
В ходе спецоперации правоохранители провели 15 обысков в трех областях. Они изъяли около 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества. Их стоимость на черном рынке составляет не менее 10 млн грн.
В общей сложности задержаны 5 человек, входивших в межрегиональную банду. Их подозревают в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Суд отправил задержанных под стражу без права на залог. Планируется арест имущества фигурантов дела (автомобилей, домов) и оглашение подозрения другим участникам банды.
Еще одну группу наркоторговцев ГБР и Нацполиция разоблачили в Харькове. Там несколько местных жителей сбывали сильнодействующие и тяжелые наркотики (в том числе амфетамин, метадон) в прифронтовых районах и в самом городе.
Злоумышленники передавали наркотики клиентам из рук в руки или через почтовые отправления. Свертки с наркотическими веществами они маскировали чаем.
Во время обысков правоохранители обнаружили наркотики более чем на 100 тыс. грн. Одного из фигурантов задержали и сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). По этой же статье подозрение получил еще один наркоторговец.
Правоохранители устанавливают других соучастников преступления.
За совершенное всем фигурантам дел о наркоторговле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 с конфискацией имущества.