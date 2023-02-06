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Факты / Україна

Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн

Юлия Соколова, редактор ленты
ДБР - викриття наркоторговців
Фото: ГБР

В Украине удалось разоблачить мощную межрегиональную банду торговцев наркотиками с миллионным оборотом. Во время спецоперации был изъят “товар” более чем на 10 млн грн.

Масштабная спецоперация была проведена работниками Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией.

Как отметили в ГБР, за распространением наркотиков и психотропов на территории Украины могут стоять российские спецслужбы.

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– По некоторым признакам, за этим криминальным бизнесом, в том числе и в прифронтовых регионах, стоят спецслужбы РФ, пытающиеся таким образом подорвать обороноспособность страны. Поэтому разоблачение, блокирование и ликвидация наркосиндикатов – одно из приоритетных направлений работы Бюро, — говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники поставили сбыт наркотиков на поток в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах Украины. Они также активно искали покупателей на прифронтовых территориях.

Продажа наркотиков происходила круглосуточно с помощью Telegram-ботов. Заказать их можно было всего за несколько кликов.

Клиенты выбирали нужный населенный пункт, вид наркотика, платили деньги, после чего получали почтовое отправление. Оплатить “товар” можно было в гривне и криптовалюте, например, в биткоинах. Для этого злоумышленники использовали специальные платежные системы.

– Наркоторговцы создали для своего “бизнеса” даже собственную “торговую марку”, которую изображали на рекламе, — подчеркнули в ГБР.

В ходе спецоперации правоохранители провели 15 обысков в трех областях. Они изъяли около 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества. Их стоимость на черном рынке составляет не менее 10 млн грн.

Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн / 10 фотографий

В общей сложности задержаны 5 человек, входивших в межрегиональную банду. Их подозревают в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Суд отправил задержанных под стражу без права на залог. Планируется арест имущества фигурантов дела (автомобилей, домов) и оглашение подозрения другим участникам банды.

Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Викриття наркоторговців
Обыски в трех областях: ГБР разоблачило мощную наркогруппировку и изъяло “товар” на 10 млн грн / 6 фотографий

Еще одну группу наркоторговцев ГБР и Нацполиция разоблачили в Харькове. Там несколько местных жителей сбывали сильнодействующие и тяжелые наркотики (в том числе амфетамин, метадон) в прифронтовых районах и в самом городе.

Злоумышленники передавали наркотики клиентам из рук в руки или через почтовые отправления. Свертки с наркотическими веществами они маскировали чаем.

Во время обысков правоохранители обнаружили наркотики более чем на 100 тыс. грн. Одного из фигурантов задержали и сообщили о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч. 2 ст. 307 УК Украины). По этой же статье подозрение получил еще один наркоторговец.

Правоохранители устанавливают других соучастников преступления.

За совершенное всем фигурантам дел о наркоторговле грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 с конфискацией имущества.

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Источник: ГБР
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