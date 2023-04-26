Місячний обіг до 70 млн грн: ДБР викрило велику банду наркоторговців

Під час масштабної спецоперації співробітники ДБР затримали організатора угруповання наркоторговців, які виготовляли та збували психотропні речовини оптовими партіями, трьох членів банди й одного із найбільших оптових покупців.

За даними слідства, зловмисники мали нарколабораторії на території кількох областей, щомісяця збували до 250 тис. доз на майже 70 млн грн.

У ДБР кажуть, що наркоділки особливо активізувалися в останні місяці, зокрема у прифронтових районах, де намагалися проникнути в середовище військових і підірвати боєготовність наших підрозділів.

Для легалізації доходів, отриманих від продажу наркотиків, організатор і співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні.

Працівники Бюро провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, за результатами яких вилучили понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, обладнання, понад $60 тис. та інші речові докази.

Учасникам банди оголошено підозру у створенні злочинного угрупування, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та прекурсорів в особливо великому розмірі на території України – загалом за сімома статтями ККУ (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Оптовому покупцю та реалізатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Покарання за цей злочин – позбавлення волі на термін до 12 років конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.