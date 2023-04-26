Місячний обіг до 70 млн грн: ДБР викрило велику банду наркоторговців
Під час масштабної спецоперації співробітники ДБР затримали організатора угруповання наркоторговців, які виготовляли та збували психотропні речовини оптовими партіями, трьох членів банди й одного із найбільших оптових покупців.
За даними слідства, зловмисники мали нарколабораторії на території кількох областей, щомісяця збували до 250 тис. доз на майже 70 млн грн.
У ДБР кажуть, що наркоділки особливо активізувалися в останні місяці, зокрема у прифронтових районах, де намагалися проникнути в середовище військових і підірвати боєготовність наших підрозділів.
Для легалізації доходів, отриманих від продажу наркотиків, організатор і співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні.
Працівники Бюро провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях, за результатами яких вилучили понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже були підготовлені для виготовлення наркотиків, обладнання, понад $60 тис. та інші речові докази.
Учасникам банди оголошено підозру у створенні злочинного угрупування, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин та прекурсорів в особливо великому розмірі на території України – загалом за сімома статтями ККУ (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317).
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
Оптовому покупцю та реалізатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Покарання за цей злочин – позбавлення волі на термін до 12 років конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.