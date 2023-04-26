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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия

СБУ
Фото: Depositphotos, СБУ

СБУ задержала двух коллаборационисток из Херсонской области, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага, а после освобождения области — скрывались от правосудия в Киеве и Одессе.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Среди задержанных — бывшая руководительница одного из “отделов” созданного агрессором “бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области”.

На этой “должности” она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок РФ, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона.

Для этого она сформировала штат “отдела” и призвала местных жителей присоединяться в ряды псевдоучреждения.

– Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала затеряться среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали, – говорится в сообщении.

Еще одной коллаборационисткой оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками “областной пенсионный фонд”.

Там злоумышленница была привлечена к выполнению указаний Москвы о введении “рублевой зоны” в регионе.

Следователи установили, что фигурантка заставляла стариков получать пенсии в российской валюте.

СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
Фото: СБУ
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
Фото: СБУ
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
Фото: СБУ
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия
СБУ задержала двух коллаборанток с Херсонщины, которые скрывались от следствия

После освобождения города злоумышленница сбежала в Одессу, где ее задержали контрразведчики СБУ. Во время обысков по месту ее временного проживания обнаружены наличные в российских рублях, которые оккупанты насчитали ей как зарплату.

Сейчас обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Одной из них суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсонская область
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