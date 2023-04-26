СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонської області, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога, а після звільнення області – ховалися від правосуддя у Києві та Одесі.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”.
На цій “посаді” вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.
Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.
– Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала загубитись серед мешканців столиці й таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали, – йдеться у повідомленні.
Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”.
Там зловмисниця була залучена до виконання вказівок Москви щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.
Слідчі встановили, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.
Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як зарплату.
Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.