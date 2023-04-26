Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства

СБУ
Фото: Depositphotos, СБУ

СБУ затримала двох колаборанток з Херсонської області, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога, а після звільнення області – ховалися від правосуддя у Києві та Одесі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”.

На цій “посаді” вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

– Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала загубитись серед мешканців столиці й таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали, – йдеться у повідомленні.

Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”.

Там зловмисниця була залучена до виконання вказівок Москви щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.

Слідчі встановили, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Фото: СБУ
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Фото: СБУ
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Фото: СБУ
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як зарплату.

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте також
Закликали до геноциду українців: СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Така війна не вирішиться за добу-дві чи одним контрнаступом – Подоляк
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Масштаби катастрофи можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Шмигаль закликав до демілітаризації ЗАЕС
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Окупанти вирили траншеї вздовж лівого берега Дніпра: кадри із супутника
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 26.04.2023
карта бойових дій 2023
На околицях Бахмута – бої: ЗСУ прагнуть зберегти контроль над трасою 0506
Бої на фронті
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь