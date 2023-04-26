СБУ затримала двох колаборанток з Херсонщини, які переховувалися від слідства

СБУ затримала двох колаборанток з Херсонської області, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога, а після звільнення області – ховалися від правосуддя у Києві та Одесі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Серед затриманих – колишня очільниця одного з “відділів” створеного агресором “басейнового управління водних ресурсів Херсонської області”.

На цій “посаді” вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захопленій території регіону.

Для цього вона сформувала штат “відділу” і закликала місцевих жителів приєднуватися до лав псевдоустанови.

– Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала загубитись серед мешканців столиці й таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали, – йдеться у повідомленні.

Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками “обласного пенсійного фонду”.

Там зловмисниця була залучена до виконання вказівок Москви щодо запровадження “рубльової зони” в регіоні.

Слідчі встановили, що фігурантка змушувала людей похилого віку отримувати пенсії у російській валюті.

Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання виявлено готівку в російських рублях, яку окупанти нарахували їй як зарплату.

Наразі обом фігуранткам повідомлено про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Одній з них суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Джерело : СБУ

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