Разбудила овчарка, которую на ночь пустили в дом: собака спасла супругов из Днепра

Домашний любимец спас жизнь супругам из Днепра, куда ударила российская ракета. Мужчина и женщина чудом уцелели, осколки вражеского снаряда застряли в стене дома.

Об этой истории рассказали в Днепропетровской областной военной администрации. По данным ОВА, благодаря своей собаке хозяева остались живы.

— Александра и Наталью в половине пятого разбудила овчарка Бася, которую на ночь пустили в дом. Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам и, как могла, сообщала об опасности, — говорится в сообщении.

По данным ОВА, мужчина и женщина до сих пор шокированы, но целые. В то же время осколки вражеской ракеты застряли в стене жилого дома.

Фото: Днепропетровская ОВА

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