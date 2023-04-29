Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра

Домашній улюбленець врятував життя подружжю з Дніпра, куди вдарила російська ракета. Чоловік і жінка дивом уціліли, уламки ворожого снаряду застрягли у стіні будинку.

Про цю історію розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, завдяки своєму собаці господарі залишилися живими.

– Олександра та Наталію о пів на п’яту розбудила вівчарка Бася, яку на ніч пустили в дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів і як могла, сповіщала про небезпеку, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, чоловік та жінка досі шоковані, але цілі. Водночас осколки ворожої ракети застрягли у стіні житлового будинку.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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