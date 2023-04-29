Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра

Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра

Домашній улюбленець врятував життя подружжю з Дніпра, куди вдарила російська ракета. Чоловік і жінка дивом уціліли, уламки ворожого снаряду застрягли у стіні будинку.

Про цю історію розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, завдяки своєму собаці господарі залишилися живими.

– Олександра та Наталію о пів на п’яту розбудила вівчарка Бася, яку на ніч пустили в дім. Почувши повітряну тривогу, вона кинулася до господарів і як могла, сповіщала про небезпеку, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, чоловік та жінка досі шоковані, але цілі. Водночас осколки ворожої ракети застрягли у стіні житлового будинку.

Читайте також
Переїхала до батьків, щоб вберегти дитину: що відомо про вбитих у Дніпрі матір та дочку
Жінка з дитиною, вбиті під час ракетного удару по Дніпру 28 квітня 2023

Фото: Дніпропетровська ОВА

Війна в Україні, Дніпро, Ракетні удари Росії, Собака
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вдарила по лікарні в Білозерці: одна людина загинула, ще троє поранених
Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра
Під Кремінною загинув український журналіст Олександр Бондаренко
Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра
Зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю: Зеленський про ракетні удари РФ по Умані та Дніпру
Володимир Зеленський
Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації визнав, що РФ розпалює ненависть до українців
Розбудила вівчарка, яку на ніч пустили в будинок: собака врятував подружжя з Дніпра
Після звільнення Криму і Донбасу буде необхідна лагідна українізація – Мінкульт
Олександр Ткаченко
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь