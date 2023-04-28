Утренными обстрелами Днепра 28 апреля армия РФ уничтожила семью школьной учительницы.

Об этом сообщил городской глава Борис Филатов.

Как уточнили в сообществе Днепр областной, трагедия произошла в семье учительницы начальных классов гимназии №108 Оксаны Билаш.

Сама 57-летний педагог с 40% ожогов тела находится в больнице. Вместе с ней госпитализирован и ее 58-летний муж.

– 31-летняя дочь учительницы Ольга вместе с внучкой Вероникой, которой не исполнилось еще и трех лет, – в могиле, – отметил мэр Днепра.

Очевидно, многоэтажку в Умани и частный дом в Днепре, свирепствует Борис Филатов, имели в виду в Министерстве обороны РФ, когда утром обнародовали фотографию с подписью “Точно в цель”.

– Тысячи извергов наставили там лайков и сердец. Многоэтажка в Умани и частный дом в Днепре у них, значит, “точно в цель”… Вот такие у вас “точные цели”, скоты. Даже не скоты, а насекомые, – не подбирает слова городской глава Днепра.

Как сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, Ольга, погибшая сегодня утром, приехала в родительский дом с началом большой войны, потому что считала, что в частном секторе ей с двухлетним ребенком будет безопаснее.

– Надеялась, что здесь она убережет от российских палачей своего двухлетнего ребенка. Но… Сейчас здесь пожарище. Их больше нет. Отец и мать погибшей – в больнице, – добавляет Сергей Лысак.

Отметим, что военные из Воздушного командования Восток сбили утром 28 апреля над Днепропетровской областью семь крылатых ракет, однако избежать жертв не удалось.

В Днепре во время вражеской атаки разрушен частный дом.

Кроме того, от падения обломков ракет вспыхнули пожары в здании частного предприятия и строительной базы.

31-летняя женщина и двухлетняя девочка, которые в момент удара находились в частном доме, погибли.

58-летний мужчина и 57-летняя женщина в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу.

Еще один 31-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

Пострадавшая от удара по строительной базе 70-летняя женщина лечится дома.

По состоянию на 14:47 28 апреля утренний ракетный удар по Умани унес жизни 17 человек, в том числе троих детей.

Пострадали 18 человек. Девять из них остаются в больнице.

Спасены 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Также при разборе завалов изъят один фрагмент тела.

Источник: Борис Филатов, Сергей Лысак, Днепр областной

Фото: Татьяна Билаш

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