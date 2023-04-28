Уранці 28 квітня російська крилата ракета поцілила в житловий будинок в Умані.

Станом на 15:00 внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці загинули 17 людей, з них троє – діти. Рятувальна операція триває досі.

На місці події працює журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло. Мешканці будинку, куди влучила російська ракета, розповіли йому, як усе було.

– Це було о 4:08, – згадують мешканки будинку, в який поцілила ракета, – наче пролетіла одна ракета, а потім вибух був. Все повибивало, вікна, двері.

Людмила та Валентина не стримуючи сліз розповідають, що самі дивом уціліли, а от їхні сусіди з дев’ятого по п’ятий поверх – усі загинули.

– Багато загинуло, дуже багато (плаче). І дев’ятий, восьмий, сьомий, шостий, п’ятий – всі загинули. На першому поверсі чоловік пішов на кухню воду пити, а вона залишилася, її не дістали ще, – розповіли мешканки зруйнованого будинку Людмила та Валентина.

За словами міністра внутрішніх справ України, у зруйнованому під’їзді проживало 109 осіб.

– 46 квартир, 27 – повністю знищені. І на цей час проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 різних фахівців та рятувальників, – розповів Клименко.

За інформацією місцевої ОВА, по Умані вдарили двома ракетами, попередньо – Х-101. Відомо, що пошкоджено три багатоповерхівки та складське приміщення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.