Утечка газа в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области по состоянию на утро 28 апреля прекратилась, людям уже позволили вернуться в свои дома, но причина утечки еще не установлена.

На место выехали специалисты, которые вскоре восстановят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

— Также службы устранят воронки, которые образовались в местах утечки. Людям, которых вчера отселили, позволили вернуться в свои дома. Ситуация под контролем профильных специалистов. Причину утечки устанавливают, — уточнил он.

Утечка природного газа в селе Розвадов на Львовщине произошла в ночь с 26 на 27 апреля. На территории шести домохозяйств он выходил из-под земли, а в одном доме — из-под фундамента.

Газоснабжение села временно приостановили, также 29 человек, в том числе девять детей, пришлось отселить к родственникам.

Местные жители рассказывали, что во дворах из-под земли образовались своеобразные “гейзеры” — воронки 2 м шириной, длиной 5 м и глубиной около 4 м, заполненные водой.

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