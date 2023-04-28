Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Загадочная утечка газа в Розвадове на Львовщине: что известно

Газове обладнання
Фото: Pixabay

Утечка газа в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области по состоянию на утро 28 апреля прекратилась, людям уже позволили вернуться в свои дома, но причина утечки еще не установлена.

На место выехали специалисты, которые вскоре восстановят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

— Также службы устранят воронки, которые образовались в местах утечки. Людям, которых вчера отселили, позволили вернуться в свои дома. Ситуация под контролем профильных специалистов. Причину утечки устанавливают, — уточнил он.

Утечка природного газа в селе Розвадов на Львовщине произошла в ночь с 26 на 27 апреля. На территории шести домохозяйств он выходил из-под земли, а в одном доме — из-под фундамента.

Газоснабжение села временно приостановили, также 29 человек, в том числе девять детей, пришлось отселить к родственникам.

Местные жители рассказывали, что во дворах из-под земли образовались своеобразные “гейзеры” — воронки 2 м шириной, длиной 5 м и глубиной около 4 м, заполненные водой.

Газ, Львовская область, Происшествия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чехия полностью избавилась от зависимости от российского газа
Газ
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Почувствовали как трясется дом: очевидцы о первых минутах после удара по дому в Умани
очевидці про атаку
Спецполив, подсветка и стерильность: как функционирует вертикальная ферма в Виннице
Загадочная утечка газа в Розвадове на Львовщине: что известно
Бесплатная помощь женщинам в Николаеве: как работает мобильное пространство Вільна
Загадочная утечка газа в Розвадове на Львовщине: что известно
Победители Премии PinchukArtCentre – лауреаты и их невероятные работы
PinchukArtСentre
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь