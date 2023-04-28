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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загадковий витік газу у Розвадові на Львівщині: що відомо

Газове обладнання
Фото: Pixabay

Витік газу у селі Розвадів Стрийського району Львівської області станом на ранок 28 квітня припинився, людям вже дозволили повернутися в свої домівки, але причину витоку ще не встановлено.

На місце виїхали фахівці, які невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

– Також служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку. Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки. Ситуація під контролем профільних спеціалістів. Причину витоку встановлюють, – уточнив він.

Витік природного газу у селі Розвадів на Львівщині стався у ніч з 26 на 27 квітня. На території шести домогосподарств він виходив з-під землі, а в одному будинку – з-під фундаменту.

Газопостачання села тимчасово припинили, також 29 людей, зокрема дев’ятьох дітей, довелося відселили до родичів.

Місцеві жителі розповідали, що у дворах утворилися своєрідні “гейзери” – вирви 2 м завширшки, завдовжки 5 м та завглибшки десь 4 м, заповнені водою.

Газ, Львівська область, Надзвичайні події
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