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Юля Захарченко, редакторка стрічки

У російському Курську прогриміли вибухи – що відомо

Вибух
Фото: Факти ICTV

У російському місті Курськ прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, там зафіксовано прильот.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, після вибухів щонайменше у п’яти населених пунктах зникло електропостачання.

– Тільки-тільки прилетіло щось. Курська Народна Республіка, Глушківський район, бавовнує, – зазначають українські Telegram-канали.

Наразі невідомо, що саме вибухнуло у російському Курську. Російські ЗМІ поки не повідомляють, що там відбувається.

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