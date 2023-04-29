Потребує перевіркиЮля Захарченко, редакторка стрічки
У російському Курську прогриміли вибухи – що відомо
У російському місті Курськ прогриміли потужні вибухи. За попередніми даними, там зафіксовано прильот.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, після вибухів щонайменше у п’яти населених пунктах зникло електропостачання.
– Тільки-тільки прилетіло щось. Курська Народна Республіка, Глушківський район, бавовнує, – зазначають українські Telegram-канали.
Наразі невідомо, що саме вибухнуло у російському Курську. Російські ЗМІ поки не повідомляють, що там відбувається.
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