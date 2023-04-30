Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Надзвичайні події
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи

Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Фото: Факти ICTV

У російській Пермі сталася пожежа на заводі, який займається виробництвом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.

За даними російських ЗМІ, сталося загоряння трансформаторної будки на території ПАТ Мотовиліхинські заводи.

Підприємство об’єднує металургійні та машинобудівні виробничі потужності, які є єдиним у РФ виробником бойової та транспортно-заряджальної машин для ракетних систем залпового вогню Град, Смерч і Торнадо.

За інформацією з відкритих джерел, завод також випускає артилерійські гармати Нона-СВК, гаубиці Мста-Б та інше озброєння.

Перм на карті

Пожежа в російській Пермі на ПАТ Мотовиліхинські заводи: подробиці пожежі (карта)

Мотовиліхинські заводи — російська машинобудівна компанія, розташована в Пермі.

У грудні 2022 року завод внесено до санкційного списку Європейського Союзу за виробництво озброєння, що постачається до Збройних сил Росії та використовується в агресивній війні проти України.

На думку Євросоюзу, завод несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Пізніше до санкцій приєдналася Швейцарія та інші країни.

Читайте також
Люблю “бавовну” з доставкою у Крим: все, що відомо про пожежу на нафтобазі в Севастополі
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023

Війна в Україні, Пермь, Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Серед них – офіцери ЗС РФ: МФД дозволила змагатися росіянам та білорусам
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Росія, йди додому: президент Чехії розписався на техніці ЗСУ
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Уряд Данії виділив €1 млрд на відбудову України
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
РФ обстріляла Нікопольський район з артилерії: у РВА попередили про нову небезпеку
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Люблю “бавовну” з доставкою у Крим: все, що відомо про пожежу на нафтобазі в Севастополі
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів
НМТ, тест, школа, універ
Ситуація на передовій: як співпрацюють аеророзвідка та артилерія біля Бахмута
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ
Виготовляє артилерію та РСЗВ: у Пермі спахнула пожежа на ПАТ Мотовиліхинські заводи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь