Пожежа в російській Пермі на ПАТ Мотовиліхинські заводи: подробиці пожежі (карта)

У російській Пермі сталася пожежа на заводі, який займається виробництвом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.

За даними російських ЗМІ, сталося загоряння трансформаторної будки на території ПАТ Мотовиліхинські заводи.

Підприємство об’єднує металургійні та машинобудівні виробничі потужності, які є єдиним у РФ виробником бойової та транспортно-заряджальної машин для ракетних систем залпового вогню Град, Смерч і Торнадо.

За інформацією з відкритих джерел, завод також випускає артилерійські гармати Нона-СВК, гаубиці Мста-Б та інше озброєння.

Перм на карті

Мотовиліхинські заводи — російська машинобудівна компанія, розташована в Пермі.

У грудні 2022 року завод внесено до санкційного списку Європейського Союзу за виробництво озброєння, що постачається до Збройних сил Росії та використовується в агресивній війні проти України.

На думку Євросоюзу, завод несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Пізніше до санкцій приєдналася Швейцарія та інші країни.

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