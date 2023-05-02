Взрывы на Херсонщине 2 мая 2023 — РФ возле села Велетенское сбросила авиабомбы

Российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на остров вблизи села Велетенское в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в результате атаки три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Андрей Ермак отметил, что так поступают только террористы.

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что россияне обстреляли Белозерскую общину. Огнем покрыли села Кизомыс и Велетенское.

В Велетенском погиб 28-летний мужчина.

Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон.

Напомним, что в течение ночи 2 мая в Херсоне раздавались взрывы.

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