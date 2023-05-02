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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне вблизи села на Херсонщине сбросили авиабомбы: трое погибших, пятеро раненых

вибух
Фото: Getty Images

Российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на остров вблизи села Велетенское в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в результате атаки три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Андрей Ермак отметил, что так поступают только террористы.

Взрывы на Херсонщине 2 мая 2023 — РФ возле села Велетенское сбросила авиабомбы

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Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что россияне обстреляли Белозерскую общину. Огнем покрыли села Кизомыс и Велетенское.

В Велетенском погиб 28-летний мужчина.

Еще четыре человека получили ранения, их госпитализировали в Херсон.

Напомним, что в течение ночи 2 мая в Херсоне раздавались взрывы.

Взрыв, загиблі, Херсонская область
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