По меньшей мере трижды в течение ночи 2 мая в Херсоне раздавались взрывы.

Громкие звуки прогремели после полуночи.

Затем взрывы пронизывали город в половине четвертого и в пять утра.

По свидетельству местных жителей, под обстрелом находился Корабельный район города. Были прилеты в районе Новой Маячки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.