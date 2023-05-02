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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы всю ночь: Херсон по меньшей мере трижды был под ударом

Вибух

По меньшей мере трижды в течение ночи 2 мая в Херсоне раздавались взрывы.

Громкие звуки прогремели после полуночи.

Затем взрывы пронизывали город в половине четвертого и в пять утра.

По свидетельству местных жителей, под обстрелом находился Корабельный район города. Были прилеты в районе Новой Маячки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 433-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Новости Херсона, Херсон
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