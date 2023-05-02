Вибухи на Херсонщині 2 травня 2023 – РФ біля села Велетенське скинула авіабомби

Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на острів поблизу села Велетенське на Херсонщині.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, в результаті атаки три людини загинуло, ще п’ятеро дістали поранення.

Андрій Єрмак наголосив, що так чинять лише терористи.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни обстріляли Білозерську громаду. Вогнем вкрили села Кізомис та Велетенське.

У Велетенському загинув 28-річний чоловік.

Ще четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували до Херсону.

Нагадаємо, що впродовж ночі 2 травня в Херсоні лунали вибухи.

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