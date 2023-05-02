Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених

вибух
Фото: Getty Images

Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на острів поблизу села Велетенське на Херсонщині.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, в результаті атаки три людини загинуло, ще п’ятеро дістали поранення.

Андрій Єрмак наголосив, що так чинять лише терористи.

Вибухи на Херсонщині 2 травня 2023 – РФ біля села Велетенське скинула авіабомби

Google Maps

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що росіяни обстріляли Білозерську громаду. Вогнем вкрили села Кізомис та Велетенське.

У Велетенському загинув 28-річний чоловік.

Ще четверо людей отримали поранення, їх госпіталізували до Херсону.

Нагадаємо, що впродовж ночі 2 травня в Херсоні лунали вибухи.

Вибух, загиблі, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Криму з початку року пролунало понад 30 вибухів
бавовна у Криму
На лівому березі Києва з’явиться Національне військове кладовище – рішення ВР
Кладовище для ЗСУ
У центрі Криму пролунали вибухи: що відомо
Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених
У Запоріжжі під час тривоги пролунав вибух
Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених
Один загиблий, ще четверо в лікарні: РФ обстріляла Кізомис та Велетенське
Швидка допомога
Відео
Суспільство
Домедичні курси для цивільних: як і де можна навчитися надавали першу допомогу

Лише 2% українців вміють надавати домедичну допомогу. Такими є дані Червоного Хреста. Проте в багатьох містах України проводять тренінги з домедичної допомоги.

Петро Дем’янчук, Марта Бондаренко
Знаходять по селах та судять: на Херсонщині виявлено майже 2 тис. колаборантів
російські окупанти
11 дисциплін та 200 ветеранів війни: у Львові вперше відбулися національні Ігри нескорених
Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених
Covid нікуди не зник: які темпи вакцинації в Україні та чи є вакцина
Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (02.05.2023)
Росіяни поблизу села на Херсонщині скинули авіабомби: троє загиблих, п’ятеро поранених
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь