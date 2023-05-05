РФ ударила по Никопольскому району: пострадало фермерское хозяйство

Сегодня Никопольский район снова содрогался от вражеской артиллерии. Враг ударил дважды: сначала — по Покровской громаде, а затем — по Никополю.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, мирные люди не пострадали во время атаки российских войск.

Однако снаряды страны-агрессора нанесли ущерб и повредили фермерское хозяйство. Сейчас обследование территорий продолжается. Спасатели устанавливают все последствия российской атаки.

Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами, в результате чего пострадал 32-летний мужчина, которого доставили в больницу.

В городе повреждены 11 частных домов и девять хозяйственных построек, а еще — газопровод и линия электропередач. Зафиксированы разрушения и на одном из промышленных предприятий, где вспыхнул пожар, который спасатели уже потушили.

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