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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по Нікопольському району: постраждало фермерське господарство

РФ вдарила по Нікопольському району: постраждало фермерське господарство

Сьогодні Нікопольський район знову здригався від ворожої артилерії. Ворог вдарив двічі: спочатку – по Покровській громаді, а потім – по Нікополю.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, мирні люди не постраждали від час атаки російських військ.

Однак снаряди країни-агресора завдали збитків і понівечили фермерське господарство. Нині обстеження територій продовжується. Рятувальники встановлюють усі наслідки російської атаки.

РФ вдарила по Нікопольському району: постраждало фермерське господарство

Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами, внаслідок чого постраждав 32-річний чоловік, якого доставили до лікарні.

У місті пошкоджено 11 приватних будинків і дев’ять господарських споруд, а ще – газогін і лінію електропередач. Зафіксовано руйнування й на одному з промислових підприємств, де спалахнула пожежа, яку рятувальники вже загасили.

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Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь, Покровськ
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