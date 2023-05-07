В Киеве в многоэтажке взорвалась граната — что известно

7 мая в Деснянском районе столицы в квартире взорвалась граната. Мужчину, причастного к совершению преступления, уже задержали. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщают в полиции Киева.

– Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лесковской взорвалась граната. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, следственно-оперативную группу и врачей, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения, к счастью, обошлось без пострадавших. Мужчину, который незаконно хранил гранату, полицейские задержали.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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