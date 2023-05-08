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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Повітряна тривога у Києві та області: лунають вибухи

Повітряна тривога у Києві та області: лунають вибухи
Фото: Міноборони

У Києві оголошено сигнал повітряної тривоги. Вже пролунали перші вибухи.

Оновлено о 00:12. На околицях Києва працює ППО, повідомляє міська військова адміністрація. Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено 8 травня о 00:05. У Київській області – загроза безпілотників, сили ППО працюють по цілях, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

– Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких, – зазначили у КОВА.

Оновлено о 23:58. Попередньо, працюють сили протиповітряної оборони.

Оновлено о 23:42. У Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. За попередніми даними, існує загроза атаки ворожих ударних дронів-камікадзе.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Київській області зафіксовано повітряні об’єкти. Можуть працювати сили та системи протиповітряної оборони.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київ, Київська область
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