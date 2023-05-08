Повітряна тривога у Києві та області: лунають вибухи
У Києві оголошено сигнал повітряної тривоги. Вже пролунали перші вибухи.
Оновлено о 00:12. На околицях Києва працює ППО, повідомляє міська військова адміністрація. Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Оновлено 8 травня о 00:05. У Київській області – загроза безпілотників, сили ППО працюють по цілях, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
– Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких, – зазначили у КОВА.
Оновлено о 23:58. Попередньо, працюють сили протиповітряної оборони.
Оновлено о 23:42. У Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. За попередніми даними, існує загроза атаки ворожих ударних дронів-камікадзе.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у Київській області зафіксовано повітряні об’єкти. Можуть працювати сили та системи протиповітряної оборони.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв