СБУ задержала в Киеве администратора Telegram-канала коллаборантки Монтян

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве соратника коллаборантки и пропагандистки Татьяны Монтян, который администрировал ее прокремлевский Telegram-канал.

По данным следствия, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего бывшего однопартийца, с которым была знакома с 2014 года.

46-летний киевлянин даже баллотировался от ее политсилы в Киевский горсовет восьмого созыва.

После 24 февраля 2022 года он активно помогал Монтян продвигать ее пророссийский Telegram-канал, который имеет почти полмиллиона подписчиков.

В частности, злоумышленник “модерировал” дискуссии в комментариях, блокировал украинских патриотов и фильтровал сообщения, которые не соответствуют кремлевским нарративам.

Соратник Монтян также на собственных страницах в соцсетях отрицал причастность РФ к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

Лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия киевлянина. Дома у него изъяли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников). Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается.

В феврале 2023 года СБУ объявила Татьяне Монтян подозрение из-за публичного оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Еще в 2021 году коллаборантка выехала в Россию, с тех пор постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов, а также распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через каналы на YouTube и в Telegram.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.