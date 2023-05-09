СБУ затримала в Києві адміністратора Telegram-каналу колаборантки Монтян

Співробітники СБУ викрили у Києві соратника колаборантки та пропагандистки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Telegram-канал.

За даними слідства, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого колишнього однопартійця, з яким була знайома з 2014 року.

46-річний киянин навіть балотувався від її політсили до Київської міськради восьмого скликання.

Після 24 лютого 2022 року він активно допомагав Монтян просувати її проросійський Telegram-канал, який має майже пів мільйона підписників.

Зокрема, зловмисник “модерував” дискусії в коментарях, блокував українських патріотів та фільтрував дописи, які не відповідають кремлівським наративам.

Соратник Монтян також на власних сторінках у соцмережах заперечував причетність РФ до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і поширював фейки про ситуацію на фронті.

Лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії киянина. Вдома у нього вилучили комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Розслідування триває.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Тетяні Монтян підозру через публічне виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Ще у 2021 році колаборантка виїхала до Росії, відтоді постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів, а також поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через канали на YouTube і в Telegram.

Джерело : СБУ

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