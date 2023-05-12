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Застрелил украинку из-за языка и ревности во время оккупации Изюма: будут судить военного РФ

Застрелил украинку из-за языка и ревности во время оккупации Изюма: будут судить военного РФ
Фото: Офис генпрокурора

В Украине будут судить российского военного, который убил местную жительницу во время оккупации Изюма Харьковской области из-за украинского языка и ревности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в мае прошлого года военные РФ ухаживали за 36-летней женщиной. Оккупанты видели, что женщина никак не реагирует на их слова, поэтому решили придумать истории о том, что заберут ее в РФ для “лучшей” жизни.

В июне женщина подошла к штабу захватчиков, где был доступ к Wi-Fi. Она хотела позвонить своему брату из Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел 40-летний российский военный, который услышал украинскую речь от женщины. Он вышел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь. Украинка погибла на месте. Кроме того, оккупант ревновал женщину к другим, имея жену в РФ.

В суд направили обвинительный акт против заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащего 245 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российского оккупанта будут судить заочно в Дзержинском районном суде Харькова. Сейчас досудебное расследование уже завершено.

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Изюм, Война в Украине, Убийство, Українська мова, Українці, Харьковская область
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