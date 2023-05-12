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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Застрелив українку через мову та ревнощі під час окупації Ізюму: судитимуть військового РФ

Застрелив українку через мову та ревнощі під час окупації Ізюму: судитимуть військового РФ
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні судитимуть російського військового, який вбив місцеву жительку під час окупації Ізюму Харківської області через українську мову та ревнощі.

За даними Харківської обласної прокуратури, у травні минулого року військові РФ залицялися до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їхні слова, тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ для “кращого” життя.

У червні жінка підійшла до штабу загарбників, де був доступ до Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.

Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Українка загинула на місці. Крім того, окупант ревнував жінку до інших, маючи дружину в РФ.

До суду направили обвинувальний акт проти заступника командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовця 245 гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російського окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Наразі досудове розслідування вже завершено.

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Ізюм, Війна в Україні, Вбивство, Українська мова, Українці, Харківська область
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