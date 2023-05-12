Застрелив українку через мову та ревнощі під час окупації Ізюму: судитимуть військового РФ
В Україні судитимуть російського військового, який вбив місцеву жительку під час окупації Ізюму Харківської області через українську мову та ревнощі.
За даними Харківської обласної прокуратури, у травні минулого року військові РФ залицялися до 36-річної жінки. Окупанти бачили, що жінка ніяк не реагує на їхні слова, тому вирішили вигадати історії про те, що заберуть її до РФ для “кращого” життя.
У червні жінка підійшла до штабу загарбників, де був доступ до Wi-Fi. Вона хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області.
Зі штабу вийшов 40-річний російський військовий, який почув українську мову від жінки. Він вийшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Українка загинула на місці. Крім того, окупант ревнував жінку до інших, маючи дружину в РФ.
До суду направили обвинувальний акт проти заступника командира батальйону з озброєння військової частини 62892, військовослужбовця 245 гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Російського окупанта судитимуть заочно у Дзержинському районному суді Харкова. Наразі досудове розслідування вже завершено.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов