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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Хлопчик досі в лікарні: у Польщі українці ґвалтували і жорстоко били трирічного сина

Хлопчик досі в лікарні: у Польщі українці ґвалтували і жорстоко били трирічного сина
Фото: Pexels

У Польщі затримали подружжя українців, яких звинувачують у жорстокому побитті та зґвалтуванні трирічного сина. Дитина досі перебуває у лікарні. Поки невідомо, чи зможе маленький хлопчик одужати повністю.

За даними польських видань, правоохоронці затримали 23-річну Оксану та 26-річного Віталія. Їхній син Данило потрапив до відділення невідкладної допомоги лікарні у Стальовій Волі 5 жовтня 2022 року.

Його привіз туди на таксі співмешканець мами хлопчика Віталій. Місцеві лікарі побачили стан дитини, після чого викликали на місце гелікоптер швидкої допомоги та поліцію.

У хлопчика діагностували черепно-мозкову травму, численні сліди побоїв, помітили сліди опіків від сигарет на тілі та інші травми, які свідчили про неодноразове зґвалтування.

Коли хлопчика везли до Клінічної лікарні в Жешуві на операцію, його матір та її співмешканця заарештували. У Жешуві стало відомо, що під черепом трирічної дитини з’явилася велика гематома, яка виникла внаслідок ударів.

Операція з видалення гематоми врятувала дитині життя, але тривалий час хлопчик перебував у медикаментозній комі. Після виведення з неї малюк почав самостійно дихати, але він не йшов на контакт з лікарями.

Лікарі прогнозували, що пошкодження мозку настільки серйозні, що трирічний Данило може залишитися інвалідом на все життя. Інтенсивна неврологічна реабілітація хлопчика розпочалася наприкінці листопада та триває дотепер, але стан дитини не покращився.

Матір малюка та її співмешканець – досі під вартою. Районний суд вже тричі продовжував їхнє перебування за ґратами. Коханців звинувачують у замаху на вбивство з особливою жорстокістю, зґвалтуванні дитини та неодноразовому знущанні з особливою жорстокістю над неповнолітнім.

Судовий розгляд затягується через необхідність перекладу українською мовою кожного документу, який видає сторона обвинувачення, оскільки подружжя не вміє читати польською.

Трирічний Данило народився в Україні. До Польщі він приїхав з мамою та її співмешканцем за декілька місяців до госпіталізації. Там вони жили в орендованій оселі. Сусіди стверджують, що у квартирі не лунали звуки бійки чи постійний плач дитини. Вони зазначають, що подружжя нібито любило випити алкогольних напоїв, але під час затримання вони були тверезими.

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Джерело: Onet.pl

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