Разбитые дома, детская площадка и хлебозавод: последствия удара по Николаеву

Около 01:30 в Николаеве прогремело два взрыва: один снаряд попал в предприятие, второй упал на территории детского сада и жилых домов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

На место прилетов оперативно выехали все соответствующие службы. Многие жилые дома повреждены: там повылетали окна, двери, балконы, посеченные фасады. Поломало деревья.

Досталось и детскому саду — там побило площадку.

— Здесь никаких военных объектов. Вот этот детский сад готовили к открытию, поэтому убрали территорию. Три человека пострадали: одного из которых госпитализировали, — заявил Сенкевич.

Он рассказал, что первая ракета прилетела на территорию детсада, а вторая на территорию Николаевского хлебозавода, который выпекает хлеб и для херсонцев. Сгорели и повреждены несколько грузовых автомобилей, которые возят хлеб в Херсон.

Александр Сенкевич отметил, что этот удар по Николаеву можно расценивать как террористический акт, чтобы убить, ранить и заморить голодом людей.

Мэр Николаева также напомнил, что все, кому нужна помощь во временном убежище, или получить еду, могут обращаться в горсовет — там помогут.

Фото: Даниил Слиж, Факты ICTV

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