Потрощені будинки, дитмайданчик та хлібзавод: наслідки удару по Миколаєву

Близько 01:30 у Миколаєві пролунало два вибухи: один снаряд влучив у підприємство, другий впав на території дитячого садка і житлових будинків.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

На місце прильотів оперативно виїхали усі відповідні служби. Багато житлових будинків пошкоджені: там повилітали вікна, двері, балкони, посічені фасади. Поламало дерева.

Дісталося і дитячому садочку – там понівечений майданчик.

– Тут жодних військових об’єктів. Ось цей дитячий садочок готували до відкриття, тому прибрали територію. Три людини постраждали: одну з яких госпіталізували, – заявив Сєнкевич.

Він розповів, що перша ракета прилетіла на територію дитсадка, а друга на територію Миколаївського хлібзаводу, який випікає хліб і для херсонців. Згоріло та пошкоджено кілька вантажних автомобілів, які возять хліб до Херсону.

Олександр Сєнкевич наголосив, що цей удар по Миколаєву можна розцінювати як терористичний акт, щоб вбити, поранити та заморити голодом людей.

Мер Миколаєва також нагадав, що всі, кому потрібна допомога у тимчасовому прихистку, чи отримати їжу, можуть звертатися до міськради – там допоможуть.

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