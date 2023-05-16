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Юлия Захарченко, редактор ленты

Пострадали трое детей и женщина: РФ атаковала поселок в Херсонской области

Пострадали трое детей и женщина: РФ атаковала поселок в Херсонской области
Фото: Офис генпрокурора

Войска Российской Федерации атаковали поселок Молодежное Херсонской общины, в результате чего пострадали четверо гражданских людей: трое детей и женщина.

По данным Херсонской областной военной администрации, из-за обстрела 8-летняя девочка получила контузию головного мозга. Ее госпитализировали, медики оказывают раненой необходимую помощь.

У двух детей, 10-летней девочки и 7-летнего мальчика, диагностировали острую реакцию на стресс. Врачи оказали им помощь на месте, жизни детей сейчас ничего не угрожает.

Еще одна пострадавшая — 59-летняя женщина, которая из-за обстрела получила сотрясение мозга. Ей также помощь оказали на месте, однако от госпитализации она отказалась.

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что в результате атаки российских войск повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей.

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Война в Украине, Україна-Росія, Херсонская область, Херсонщина
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