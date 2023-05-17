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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пошкоджені будинки, сонячні панелі й лінії електропостачання: РФ обстріляла Нікопольський район

Пошкоджені будинки, сонячні панелі й лінії електропостачання: РФ обстріляла Нікопольський район
Фото: Факти ICTV

Російські війська сьогодні двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, сонячні панелі та лінії електропостачання.

Про це повідомляє очільник Донецької обласної ради Микола Лукашук. За його словами, під ворожий вогонь потрапили Мирівська та Червоногригорівська громади.

Зокрема, у Мирівській громаді пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди, дві сонячні панелі, паркан, лінія електропередачі та газопровід.

За даними ДОР, над Червоногригорівською громадою окупанти скинули боєприпас із дрона. Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета було пошкоджено приватне підприємство.

За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає. В інших громадах Дніпропетровської області сьогодні було спокійно, зазначають у ДОР.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Дрони
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