Оккупанты обстреляли Харьковскую область: в Циркунах погиб человек, еще двое ранены

На Харьковщине прогремел взрыв днем 18 мая. В Харькове и области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 15.55. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналов тревоги и находиться в укрытиях. Он добавил, что оккупанты снова наносят удары.

Впоследствии Синегубов уточнил, что по предварительной информации, прилет был в селе Циркуны Харьковского района.

— Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек, — написал он.

На месте сейчас работают все экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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