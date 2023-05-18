Оккупанты обстреляли Харьковскую область: в Циркунах погиб человек, еще двое ранены
На Харьковщине прогремел взрыв днем 18 мая. В Харькове и области была объявлена воздушная тревога.
Обновлено в 15.55. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналов тревоги и находиться в укрытиях. Он добавил, что оккупанты снова наносят удары.
Впоследствии Синегубов уточнил, что по предварительной информации, прилет был в селе Циркуны Харьковского района.
— Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек, — написал он.
На месте сейчас работают все экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.