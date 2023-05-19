Мать оставила ребенка у подруги: в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

Полиция Киевщины задержала педофила, который этой ночью совершил сексуальное насилие над четырехлетней девочкой в Броварах.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram-канале.

О насильнике известно, что ему 48 лет и он уроженец города Бердянск. Ранее мужчина был судим за разбой и грабеж.

Пресс-секретарь ГУ НП Киевской области Ирина Прянишникова рассказала больше обстоятельств преступления. Мама ребенка собиралась к врачу и на время оставила дочь у подруги. Около 19:00 в квартиру, где был ребенок, наведался злоумышленник.

Когда женщина была на кухне, то услышала плач ребенка. Она бросилась в комнату, когда насильник уже спешно убегал из квартиры. Врачи осмотрели ребенка и подтвердили признаки полового акта на теле ребенка.

На данный момент, как сообщили в полиции, продолжаются следственно-оперативные действия.

Со своей стороны, Небытов призвал родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно с малознакомыми людьми.

Источник: Андрей Небытов

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