Мать оставила ребенка у подруги: в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку
Полиция Киевщины задержала педофила, который этой ночью совершил сексуальное насилие над четырехлетней девочкой в Броварах.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram-канале.
О насильнике известно, что ему 48 лет и он уроженец города Бердянск. Ранее мужчина был судим за разбой и грабеж.
Пресс-секретарь ГУ НП Киевской области Ирина Прянишникова рассказала больше обстоятельств преступления. Мама ребенка собиралась к врачу и на время оставила дочь у подруги. Около 19:00 в квартиру, где был ребенок, наведался злоумышленник.
Когда женщина была на кухне, то услышала плач ребенка. Она бросилась в комнату, когда насильник уже спешно убегал из квартиры. Врачи осмотрели ребенка и подтвердили признаки полового акта на теле ребенка.
На данный момент, как сообщили в полиции, продолжаются следственно-оперативные действия.
Со своей стороны, Небытов призвал родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, особенно с малознакомыми людьми.
Источник: Андрей Небытов