В Днепре вечером в среду, 3 июня, раздался взрыв. Враг атаковал дронами терминал Новой почты.

Сотрудники компании не пострадали, стоимость утраченных грузов будет компенсирована клиентам.

Взрывы в Днепре 3 июня: попадание в терминал Новой почты

— В результате удара вражеского БпЛА в Днепре был поврежден инновационный терминал Новой почты. Работники во время попадания находились в укрытии и не пострадали, — говорится в сообщении компании.

Сейчас проводится оценка масштабов разрушений и проверка состояния грузов после удара. На месте работают полиция и ГСЧС.

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В Новой почте пообещали возместить потери отправлений всем клиентам. Для уточнения деталей с получателями свяжутся в ближайшее время.

Напомним, о взрывах в Днепре сегодня сообщал мэр города Борис Филатов. По его словам, россияне атаковали дронами склады сети супермаркетов АТБ. Последствия попаданий выясняются.

К слову, оккупанты атаковали Днепр дронами и ракетами в понедельник, 2 июня.

В результате массированной атаки погибло 15 человек, еще 37 получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Новая почта

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