Россияне ударили дроном по терминалу Новой почты в Днепре
В Днепре вечером в среду, 3 июня, раздался взрыв. Враг атаковал дронами терминал Новой почты.
Сотрудники компании не пострадали, стоимость утраченных грузов будет компенсирована клиентам.
Взрывы в Днепре 3 июня: попадание в терминал Новой почты
— В результате удара вражеского БпЛА в Днепре был поврежден инновационный терминал Новой почты. Работники во время попадания находились в укрытии и не пострадали, — говорится в сообщении компании.
Сейчас проводится оценка масштабов разрушений и проверка состояния грузов после удара. На месте работают полиция и ГСЧС.
В Новой почте пообещали возместить потери отправлений всем клиентам. Для уточнения деталей с получателями свяжутся в ближайшее время.
Напомним, о взрывах в Днепре сегодня сообщал мэр города Борис Филатов. По его словам, россияне атаковали дронами склады сети супермаркетов АТБ. Последствия попаданий выясняются.
К слову, оккупанты атаковали Днепр дронами и ракетами в понедельник, 2 июня.
В результате массированной атаки погибло 15 человек, еще 37 получили ранения разной степени тяжести.
Фото: Новая почта