Отключения света 4 июня: в Укрэнерго сообщили, будут ли действовать графики
В Украине в четверг, 4 июня, ограничения электропотребления не планируются.
Об этом Укренерго сообщает в Telegram.
Будут ли отключать свет в Украине 4 июня
— Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
В компании призывают потребителей переносить использование мощных электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00.
Напомним, сегодня утром в Укренерго сообщили, что наблюдается тенденция к росту потребления электроэнергии в Украине.
В компании отметили, что 3 июня по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии было на 10% выше, чем в это же время предыдущего дня.
Причина изменений — облачная погода почти на всей территории Украины.
Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объёма энергопотребления из общей сети.
В Укренерго призвали рационально потреблять электроэнергию.