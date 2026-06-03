В Украине в четверг, 4 июня, ограничения электропотребления не планируются.

Об этом Укренерго сообщает в Telegram.

Будут ли отключать свет в Украине 4 июня

— Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В компании призывают потребителей переносить использование мощных электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00.

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Напомним, сегодня утром в Укренерго сообщили, что наблюдается тенденция к росту потребления электроэнергии в Украине.

В компании отметили, что 3 июня по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии было на 10% выше, чем в это же время предыдущего дня.

Причина изменений — облачная погода почти на всей территории Украины.

Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объёма энергопотребления из общей сети.

В Укренерго призвали рационально потреблять электроэнергию.

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