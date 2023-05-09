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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Заманил в кусты и изнасиловал: во Львове педофила приговорили к 13 годам тюрьмы

хлопчик плаче
Фото: Pixabay

За изнасилование малолетнего мальчика к 13 годам лишения свободы приговорили жителя Львова. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что при принципиальной позиции прокуроров Франковской окружной прокуратуры города Львова мужчина признан виновным в изнасиловании по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

В суде прокуроры доказали, что осужденный в июле 2020 года изнасиловал ребенка. Злоумышленник пришел в обеденное время на детскую площадку, где попросил у малолетних помощь в обмен на сладости. Он сказал, что ему нужно якобы отремонтировать скутер.

Помочь незнакомцу согласился 11-летний мальчик. Они вместе направились в кусты, где мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребенка и изнасиловал. После совершения преступления он скрылся с места происшествия.

Сообщается, что принято решение о включении информации о преступнике в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Злоумышленник до вступления приговора в законную силу будет находиться под стражей.

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Заманил в кусты и изнасиловал: во Львове педофила приговорили к 13 годам тюрьмы

Источник: Офис генпрокурора
Изнасилование, Львов, Офис генпрокурора, педофил
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