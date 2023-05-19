Мати залишила дитину у подруги: у Броварах 48-річний чоловік зґвалтував 4-річну дівчинку

Поліція Київщини затримала педофіла, який цієї ночі скоїв сексуальне насильство над чотирирічною дівчинкою у Броварах.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram-каналі.

Про ґвалтівника відомо, що йому 48 років і він уродженець міста Бердянськ. Раніше чоловік був судимий за розбій і грабіж.

Речниця ГУ НП Київської області Ірина Прянішнікова розповіла більше про обставини злочину. Мама дитини збиралася до лікаря та на певний час залишила доньку у подруги. Близько 19:00 у квартиру, де була дитина, навідався зловмисник.

Коли жінка була на кухні, то почула плач дитини. Вона кинулася до кімнати, коли ґвалтівник вже поспіхом тікав з квартири. Лікарі оглянули дитину та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.

Нині, як повідомили у поліції, тривають слідчо-оперативні дії.

Зі свого боку, Нєбитов закликав батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, особливо з малознайомими людьми.

Джерело: Андрій Нєбитов

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