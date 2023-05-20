У Маріуполі пролунали вибухи, є прильоти: перші подробиці

У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла серія потужних вибухів. З’явилися перші подробиці щодо ударів по місцю базування російських військ.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на відповідні кадри з місць ударів.

– Маріуполь. Добрий вечір. Бавовна. Навіть діряве ППО не допомогло. Попри спробу, наші повідомляють про прильоти між селом Агробаза (фактично межує з містом) та містом. Який гарний вечір, – зазначив Андрющенко.

За попередньою інформацією, там вдарили по місцю базування російських окупантів. Водночас він повідомляє про вибухи у районі аеропорту в Маріуполі.

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