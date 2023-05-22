За провокации в Киево-Печерской лавре: СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру
46-летний киевлянин принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля, а также распространял на своей странице в TikTok нарративы Кремля, отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.
Пророссийского блогера разоблачила СБУ и объявила подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Следователи установили, что на территории лавры блогер публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.
Также он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.
Дома у подозреваемого изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.