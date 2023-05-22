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За провокации в Киево-Печерской лавре: СБУ объявила подозрение пророссийскому блогеру

СБУ оголосила підозру проросійському блогеру
Фото: СБУ

46-летний киевлянин принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля, а также распространял на своей странице в TikTok нарративы Кремля, отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

Пророссийского блогера разоблачила СБУ и объявила подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Следователи установили, что на территории лавры блогер публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей.

Также он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны.

Дома у подозреваемого изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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Источник: СБУ
Блогер, Война в Украине, Киево-Печерская лавра, провокация, Российская пропаганда, СБУ, УПЦ МП
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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