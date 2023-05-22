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Валентина Летяк, редакторка стрічки

За провокації у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру проросійському блогеру

СБУ оголосила підозру проросійському блогеру
Фото: СБУ

46-річний киянин брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня та на початку квітня, а також поширював на своїй сторінці у TikTok наративи Кремля, заперечував збройну агресію РФ та дискредитував військово-політичне керівництво України.

Проросійського блогера викрила СБУ та оголосила підозру за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Слідчі встановили, що на території лаври блогер публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Також він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Вдома у підозрюваного вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

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Джерело: СБУ
Блогер, Війна в Україні, Києво-Печерська лавра, провокація, Російська пропаганда, СБУ, УПЦ МП
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