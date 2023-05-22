Уничтожены пожарные авто, ранен спасатель: последствия удара по части ГСЧС в Днепре

Во время ночной ракетной атаки по Днепру 22 мая РФ обстреляла аварийно-спасательную часть. Пострадал один спасатель, разрушены три здания и уничтожено более 20 единиц спецтехники.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и показал последствия удара.

— Уничтожать подразделения ГСЧС — это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм международного права и обычной человеческой морали! Россия — государство-террорист! — написал он.

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали Днепр 16-ю ракетами различных типов и 20-ю ударными дронами Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны все беспилотники уничтожены, а также сбиты четыре ракеты.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.