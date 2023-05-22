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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Знищено пожежні авто, поранено рятувальника: наслідки удару по частині ДСНС у Дніпрі

Обстріл Дніпра 22 травня - наслідки
Фото: ДСНС

Під час нічної ракетної атаки по Дніпру 22 травня РФ обстріляла аварійно-рятувальну частину. Постраждав один рятувальник, зруйновано три будівлі та знищено понад 20 одиниць спецтехніки.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук і показав наслідки удару.

– Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм міжнародного права і звичайної людської моралі! Росія – держава-терорист! – написав він.

Обстріл Дніпра 22 травня - наслідки

Фото: ДСНС

Вночі 22 травня російські окупанти атакували Дніпро 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Shahed-136/131.

Силами протиповітряної оборони усі безпілотники знищено, а також збито чотири ракети.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дніпро, Дніпропетровська область, Дрони, ДСНС, Ракетні удари Росії
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