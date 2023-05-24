Одевали противогаз и насиловали: двух кагарлыкских полицейских приговорили к 11 годам тюрьмы

По делу изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой к 11 годам тюрьмы приговорили двух кагарлыкских полицейских.

Об этом в Facebook сообщили авдокаты Анна Калинчук и Елена Сотник.

Такое решение 24 мая принял Обуховский районный суд.

Сергей Сулима и Николай Кузив признаны виновными по всем статьям обвинения (146-1, 127, 152 — Ред.). Кроме этого, иск потерпевшей к Нацполиции был полностью удовлетворен. Неля Погребицкая получит компенсацию за причиненный ущерб в сумме 1 млн 296 тыс. грн.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину. Ее вызвали в качестве свидетеля кражи. Женщине одевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.

Всего по делу проходят 5 полицейских.

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