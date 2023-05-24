Одягали протигаз та ґвалтували: двох кагарлицьких поліцейських засудили до 11 років в’язниці
У справі зґвалтованої потерпілої Нелі Погребицької до 11 років ув’язнення засудили двох кагарлицьких поліцейських.
Про це у Facebook повідомили адвокати Анна Калінчук та Олена Сотник.
Таке рішення 24 травня ухвалив Обухівський районний суд.
Сергій Сулима та Микола Кузів визнані винними за всіма статтями звинувачення (146-1, 127, 152 — Ред.). Крім цього, позов потерпілої до Нацполіції був повністю задоволений. Неля Погребицька отримає компенсацію за завдані збитки у сумі 1 млн 296 тис. грн.
Нагадаємо, що в ніч із 23 на 24 травня 2020 року оперативник Кагарлицького відділення поліції у своєму кабінеті катував жінку. Її викликали як свідка крадіжки. Жінці одягали протигаз, наручники та стріляли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів ґвалтували.
Загалом у справі проходять 5 поліцейських.
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